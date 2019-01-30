DC'nin son mucizesi inanılmaz bir başarı etti!
Aquaman, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yapım şimdi de, DC'nin en çok izlenen fimini solladı.
- Barış Terun
Kendinizi ünlü yönetmen James Wan yerine koyun ve Aquaman filmini yönettiğinizi tahayyül edin. Büyük bir gurur olmalı. Geçtiğimiz hafta itibariyle; Aquaman, DC'nin gişe rekortmenleri Dark Knight ve Dark Knight Returns'ın gişe hasılatını geride bırakmayı başardı. Aquaman, 1,2 milyar dolar sınırını geçmeyi rekor sürede başardı.
DC'nin övünç kaynağı The Dark Night Rises ise 1,084,939,099 milyar dolarlık gişe hasılatı elde edebilmişti. Aquaman sadece DC Extended Universe'ın bir numarası olmakla kalmadı ve pek çok DC temelli yapıma nal toplattı. Bu filmler arasında; Batman V Superman: Dawn of Justice ve Justice League gibi muazzam bütçeli yapımlar yer alıyor.
Aquaman'in yönetmenliğini James Wan üstlenirken; kadroda; Jason Momoa, Amber Heard, William Defoe, Dolph Lundgren, Ludi Min, Randall Park, John Ryhs Davies, Andrew Clawford, Jack Andrew, Patrick Cox, Niam Mayes, Randall Park, Patrick Wilson ve Oscar ödüllü Nicole Kidman gibi oyuncular mevcut.
Kısacası Aquaman; Guardians of Galaxy serisi, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnorak, Iron Man 2, Doctor Strange gibi Marvel filmlerini de kolayca ekarte etti.
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