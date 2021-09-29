DDoS Saldırısı Nedir? Web Sitelerini Çökerten DDoS Saldırısı Nasıl Yapılır?

Son birkaç yıldır çok sık duyduğumuz ve şahit olduğumuz, siteleri çökertmekte kullanılan DDoS saldırısı tam olarak nedir; DDoS saldırısı nasıl yapılır; DDoS saldırı türleri nelerdir? Hepisni cevapladık!