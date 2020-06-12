Death Stranding PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Death Stranding, nihayet önümüzdeki ay PC'ye geliyor ve yaklaşan yayımın öncesinde minimum ve önerilen PC özellikleri açıklandı. Eğer minimum özelliklerle çalıştırırsanız oyunu 30fps'de 720p çözünürlükte çalıştırabileceksiniz. Minimum özellikler için en azından Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200 CPU ve GeForce GTX 1050 3GB veya AMD Radeon RX 560 4GB grafik kartı bulunan bir Windows 10 sistemine ihtiyacınız olacak.
5050 Games ve Kojima Production, Death Stranding'i 1080p'de 30fps ve 60fps'de oynamak için de iki farklı önerilen özellik listesi yayınladı.
Bunların ilki için Intel Core i5-4470 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemci ve GeForce GTX 1050 Ti 4GB veya Radeon RX 570 4GB GPU'ya ihtiyacınız olacak.
Eğer Death Stranding'i mümkün olan en iyi özelliklerde oynamak istiyorsanız Intel Core i7 3770 veya AMD Ryzen 5 1600 CPU ve GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 590 grafik kartına ihtiyacınız olacak.
Oyunu hangi görsel kalitede oynarsanız oynayın, Death Stranding'i çalıştıracak tüm PC'ler en az 8 GB RAM, DirectX 12 sürümü, DirectX ses kartı ve 80GB depolama alanına ihtiyaç duyacak.
Duyurulan özelliklerde oyunun ultra-geniş ekran modu veya 4K seçenekleri hakkında hiçbir bilgi verilmiyor ancak bu özelliklerle oyunun daha da fazla güç isteyeceği tahmin edilebilir.
PC oyuncuları için uzun zamandır beklenen üçüncü kişi gözünden aksiyon oyunu ultra-geniş ekran desteği eklemenin yanı sıra, hoş bir Photo Modu ve bazı Half-Life bonus içerikleri de dahil olmak üzere ek özellikler de sunuyor.
Orijinal olarak 2 Haziranda yayımlanması planlanmış olan oyun, Steam ve Epic Games Store'a 14 Temmuz tarihinde ulaşacak ve şu anda ön siparişleri açılmış durumda.
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