DeepFake nedir ve nasıl çalışır? Yapay zekanın ürkütücü örneği

Gelişen teknoloji sonucu asılsız resimlerin ve videoların internette dolaşmasına neden olan DeepFake, yapay zekanın yanlış yönlendirilmesi sonucu oluşabilecekleri gözler önüne seriyor. Sosyal medyayı sallayan DeepFake nedir sorusu, kullanıcıların internette resim paylaşırken iki kez düşünmelerine neden oluyor!
Deepfake nedir?
İçerik manipülasyonu olarak da bilenen bu yöntem, kişilerin dudak ve mimik hareketlerini makine öğrenimi ile sisteme kaydederek yanıltıcı haberlerin yayılmasına ortam hazırlıyor. Yapay zeka ve makine öğreniminin ulaştığı boyutlar sayesinde izleyiciler, gördüklerinin gerçek olduğuna inanmakta zorluk çekmiyor.
Yüz kopyalamayı sanat haline getiren DeepFake; kişilerin yüz hatlarını mükemmel bir şekilde analiz ederek, gerçeklikten ayırt edilemeyen boyutlara taşınıyor.
Teknolojinin Ürkütücü Örneği; DeepFake
Ünlü kişilerin ses ve görüntülerinin taklit edilmesi ile ilk başlarda masum ve eğlenceli bir hal alan yazılım; kötüye kullanıldığında bu kişiler için büyük sorun teşkil ediyor. Dijital ortamda istediğiniz kişinin yüzünü başka vücutlarda kontrol etmenize imkan tanıyan DeepFake, algoritmaların altyapısını internetten kolayca ulaşılabilir kılıyor.
Herhangi yazılım veya makine bilgisine sahip olmadan kullanılabilen DeepFake, kişilerin yüzlerini herkes tarafından kullanıma açık hale getiriyor. Yapay zekanın gelişim aşamasında gerçek görüntülerin sayısı ne kadar fazla olursa, videonun sahte olup olmadığının tespiti bir o kadar zorlaşıyor.
DeepFake Yazılımının Çalışma Mekanizması
Varsayımlar doğrultusunda bir sonraki karede olabilecekleri yansıtan yazılım, videonun istenildiği gibi tasarlanmasını sağlıyor. Sahte ve asılsız haberlerin sosyal medya kullanımı ile arttığı günümüzde, gerçek ve sahte kavramı aynı kefede görülmeye başlanıyor. İzleyenleri neye uğradığını şaşırtan yazılım, teknolojinin ve yapay zekanın ürkütücü boyutlara taşınmasında büyük rol oynuyor.
DeepFake programı nasıl çalışıyor?
İnsan yüzünü kusursuz bir biçimde kopyalayan algoritma; bir tıkla kişilerin ses, mimik ve kişisel özelliklerini gerçek dışı videolara taşıyor. Veri sıkılaştırma algoritmasına sahip yazılım, yapay sinir ağların giriş-çıkışını kontrol eden kodlar ile destekleniyor.
DeepFake'in Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
Sosyal medyanın yanıltıcı dünyasında popülerlik kazanan yazılım; hırsızların ve dolandırıcıların insanların zaaflarını kullanarak haksız kazanç elde ettikleri bir ortam haline geliyor. Sinema sektöründe oldukça işlevsel boyut kazanan yazılım, ünlü prodüksiyonların temelinde kullanılmaya devam ediliyor. Fakat kişilerin rızası dışında videoların internete düşmesine neden olan yazılım, kötü sonuçları da beraberinde getiriyor.
İnsani tüm değerleri taklit etme yetisine sahip yazılım, en ufak detaylara bile yer vererek gerçeklik kavramını üst düzeylere taşıyor. Kişilerin itibarlarını zedelemekten, seçim manipülasyonlarına; siber zorbalıktan siyasi değerleri yok etmeye kadar farklı amaçlar doğrultusunda şekil alan DeepFake, kötü niyetli kullanıcıların elinde çocuk oyuncağı olmaya devam ediyor.
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