DeepMind AI ile Oyunlara "insani" Yapay Zeka Yolda
DeepMind AI ile yeni nesil oyunlarda daha insansı yapay zekaya sahip karakterler göreceğiz. Peki, nasıl? İşte yapay zekanın Quake III Arena testi...
Video oyunlarında gelinen nokta elbette 20 yıl öncesinden fersah fersah kadar uzak. Bundan 20 yıl sonra işlerin nereye varacağını şimdiden tahmin etmek ise zor, fakat işlerin bugünden çok farklı olacağı aşikar. Buna ilişkin yapay zeka konusundaki çalışmalar son sürat devam ediyor. Şirketler daha iyi NPC, yani oyun içi karakterler geliştirme konusunda iddialı. Bunun sonra örneği ise DeepMind AI'dan gelen çalışma oldu.
DeepMind AI ekibi, yeni geliştirdikleri yapay zekayı test etmek için popüler bir oyun kullanmış. Quake III Arena'da bir bayrak kapma modu kullanan ekip, yaptıkları denemeler neticesinde oyun içi karakterlerin birbiriyle daha efektif iletişim halinde olduklarını analiz etmişler. Hatta öyle ki, insandan bile daha iyi.
Özellikle birbiriyle daha koordineli çalışma içinde olan yapay zeka, böylece rakiple olan mücadelesinde daha etkili olabiliyor. Peki, nasıl? İşte DeepMind AI ekibinin buna ilişkin yayınladıkları Quake III Arena çalışmasının videosu...
Ercan Uğurlu
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