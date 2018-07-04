DeepMind AI ile Oyunlara "insani" Yapay Zeka Yolda

DeepMind AI ile yeni nesil oyunlarda daha insansı yapay zekaya sahip karakterler göreceğiz. Peki, nasıl? İşte yapay zekanın Quake III Arena testi...

DeepMind AI ile oyunlara "insani" yapay zeka yolda

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