Dehşet Verici Veri: ABD'de Her 500 Kişiden Biri, COVID-19 Nedeniyle Ölüyor!

COVID-19 Delta varyantı ABD'de hızla yayılmaya devam ederken, şu ana kadar her 500 Amerikalıdan 1'inin COVID-19 sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

  • Ercan Uğurlu
Her 500 Kişiden Biri, COVID-19 Nedeniyle Ölüyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

realme GT 5G çıktı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta

Günün En çok Okunanları
Microsoft'tan, Windows 11'in Başlat Menüsünde Bir Değişiklik Daha!
XPG'nin Yeni, Yüksek Performanslı ve LED Aydınlatmalı Bellekleri Hazır!
Firefox, Yıllardır Kullandığı Google Arama Motorunu Bing ile Değiştiriyor!
YouTube'dan Yayılan Truva Atı: Numando Yakayı Ele Verdi
Fiber Optik Kablolarda Devrim: Daha Güvenli Fiber Optik Kablolar Geliyor!

 

 