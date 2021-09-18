Dehşet Verici Veri: ABD'de Her 500 Kişiden Biri, COVID-19 Nedeniyle Ölüyor!

Koronavirüs dünyayı sarsmaya devam ediyor... COVID-19'un farklı varyantlarla beraber tüm dünyada etkisini artırması bir yana, en ağır kayıpların göründüğü ülkelerden ABD'de rakamlar korkutucu boyuta ulaşmış durumda.
Açıklanan rapora göre COVID-19'un başlamasından bu yana ABD'de, yaklaşık 500 kişiden 1'i pandemi sebebiyle hayatını kaybetti.
Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, ABD'de en az 663.929 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetmiş. (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 14 Eylül itibariyle ABD'de 660.380 COVID-19 ölümü bildirmişti.) Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu'na göre ise ABD nüfusu şu an 332.742.545.
Washington Post gazetesi daha önce, pandeminin Delta gibi bulaşıcı yeni varyantlarının oluşmaya ve yayılmaya devam ettiği, ülkenin önemli bir bölümünün de Koronavirüse karşı bağışıklığı olmadığı için bu varyantlara yakalanmasının kaçınılmaz olabileceğini bildirmişti. Şu an ABD nüfusunun %54'ü tam olarak aşılanmış durumda. Fakat nüfusun neredeyse yarısı halen aşısız ve tehlikeye açık durumda.
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