Kodlamada "COVID-19 Patllaması": Milyonlarca İnsan Kodlama Öğrendi!

Koronavirüs salgını tüm Dünya'yı kırıp geçse de, bazı yönlerden şaşırtıcı gelişmelerin de yaşanmasına yol açtı. Bu gelişmelerden biri de, salgın sırasında milyonlarca insanın, evde oturduğu süre içinde kodlama öğrenmiş olması...