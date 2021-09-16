Kodlamada "COVID-19 Patllaması": Milyonlarca İnsan Kodlama Öğrendi!

Yeni bir rapora göre Birleşik Krallık'ta milyonlarca insan karantina sırasında kodlama öğrenmeye başlamış. 2 bin 149 kişinin katıldığı bir anket neticesinde, Mart 2020'den bu yana bu ankete katılanların yüzde 6'sının kodlama öğrenmeye başladığı tespit edildi. Birleşik Krallık nüfusunun 67 milyon olduğu düşüncesinden yola çıkarak, bunun kabaca 4 milyon insana tekabül ettiği sonucuna varılıyor.
Sonuçlara yaşa göre de raporlayan araştırma, gençlerin bu süreçte özellikle oyuna yöneldiğini söylerken, Y kuşağının (25 ila 34 yaş aralığı) ve Z kuşağının (16 ila 24 yaş arası) kodlamayı ilk kez denediklerini de ortaya çıkartıyor.
Araştırma şirketi Zen Internet CEO'su Paul Stobart, "şu anda kodlama, pandemi ile beraber gelişen dijital dünyanın anahtarını oluşturuyor," derken, bu süreçte kendini yazılım konusunda geliştirenlerin, kendilerine iyi bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adım attıklarını da söylüyor.
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