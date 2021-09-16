Kodlamada "COVID-19 Patllaması": Milyonlarca İnsan Kodlama Öğrendi!

Koronavirüs salgını tüm Dünya'yı kırıp geçse de, bazı yönlerden şaşırtıcı gelişmelerin de yaşanmasına yol açtı. Bu gelişmelerden biri de, salgın sırasında milyonlarca insanın, evde oturduğu süre içinde kodlama öğrenmiş olması...

  • Ercan Uğurlu
Milyonlarca İnsan Pandemide Kodlama Öğrendi

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