"Deli, Yaşlı Bir Adamın Anlamsız Saçmalamaları" İtirafı

Linux lideri Linus Torvalds, kernel'in durumu hakkında yaptığı son açıklamasını "deli, yaşlı bir adamın anlamsız saçmalamaları" olarak tanımladı. Torvalds'ın kendine yönelttiği bu eleştiri, geçen yedi günün kernel gelişimi için yavaş olacağı tahmini hakkındaydı.
Torvalds, rc2 duyurusundan sonra insanların tatillerden dönmesi, bug duyuruları ve benzerlerinin gelmeye başlaması gibi olaylar ile yavaş bir hafta geçeceğini düşünüyordu. Ancak hafta yavaş başlamış olsa da, en son rc3, ortalamadan daha büyük olacak gibi gözüküyor ve bekleyen pek çok onarım bulunuyor.
Torvalds, yayınladığı yeni kernel duyuru notlarında geçtiğimiz haftanın çabaları sayesinde Linux kernelinin 5.11 sürümünün artık tipik geliştirme yolunda olduğunu söyledi. Eğer başka sorunlarla karşılaşırlarsa ek rc adaylarının ortaya çıkabileceğini söyleyen geliştirici, şimdilik her şeyin normal gözüktüğünü belirtti.
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