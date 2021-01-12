"Deli, Yaşlı Bir Adamın Anlamsız Saçmalamaları" İtirafı

Linux'un babası Linus Torvalds, Linux hakkında yaptığı son açıklamanın ardından kendisini ilginç bir şekilde eleştirdi; söylediklerini "deli, yaşlı bir Adamın anlamsız saçmalamaları" olarak tanımladı.