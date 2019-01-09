Dell Yeni Laptoplarını CES 2019'da Tanıttı
Dell, yeni oyun laptoplarını ve 2019 için yenilediği XPS 13'ü CES 2019'da tanıttı!
Dell'in yeni "uygun fiyatlı" oyun laptopları Dell G5 15, G7 15 ve G7 17, yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden CES 2019'da tanıtıldı.
Dell G7 15 ve G5 15, 15 inç'lik laptoplar ve mavi öğelere sahip Deep Space Black renk seçeneğiyle geliyorlar. Dileyen kullanıcılar, Dell G5 15 ile aynı özelliklere sahip olan ancak Alpine White kasayla gelen Dell G5 15 SE'yi tercih edebiliyorlar.
İki model arasındaki en önemli fark, ölçüler. Dell G5 15 23,7mm kalınlığında ve 2,77kg ağırlığında iken Dell G7 15, 19,9mm ile çok daha ince ve 2,62kg ile daha hafif. Cihazlar, Intel Coffee Lake işlemcileri kullanıyor ve Nvidia Turing grafiklerinden faydalanıyor. Dileyen kullanıcılar, Full HD 144Hz ekran yerine 4K ekranı tercih edebiliyorlar.
İki laptop da 21 Ocak'ta piyasaya sürülecek. G5 15'in fiyatı 999 dolardan, G7 15'in fiyatı ise 1.099 dolardan başlayacak.
Daha büyük bir gövdede daha güçlü donanımlar sunan Dell G7 17, Intel Core i9 işlemciyi seçmenize izin veriyor. Geriye kalan özellikler ise aynı. Nvidia Turing grafiklerini RTX 2080'e kadar yükseltebiliyorsunuz.
Dell G7 17, 21 Ocak'ta piyasaya sürülecek ve fiyatı 1.379 dolardan başlayacak.
Dell XPS 13'e Daha İyi Webcam
Yeni tanıtılan XPS 13, Dell'in amiral gemisi laptopuna beklenen yenilikleri getiriyor. Ekranın üzerine sıkıştırılan 2,25mm'lik kamera, Dell XPS serisinin önemli bir sorununu, kameranın rahatsız eden bir açıdan bakışını çözüyor.
13,3 inç'lik laptop yine 11 inç'lik gövdeye sığıyor yalnızca 1,2kg ağırlığında. Yeni Frost renk seçeneği, geçen seneki Arctic White rengini daha parlak ve beyaz bir hale getiriyor.
Dell XPS 2019 elbette görsel yeniliklerle yetinmiyor ve en son sekizinci nesil Whiskey Lake işlemcileri kullanıyor. 16GB LPDDR3 RAM'e kadar genişleyebilen laptop, 4K UHD InfinityEdge dokunmatik ekrana sahip olabiliyor. Sekizinci nesil Intel Core i3 işlemcili giriş modeli sayesinde 899 dolara bir XPS 13 sahibi olmanız mümkün.
Dell XPS 13 2019, satışa sunulmaya başlanırken 4K Frost-on-white seçeneği Ocak sonunda gelecek. Dell, bahsettiğimiz giriş modelinin "Ocak'tan sonra" geleceğini söylüyor.
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