Deprem Fay Hattı Sorgulama Ekranı - AFAD ve MTA fay haritaları

Fay hattı sorgulama ekranı ve "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtı AFAD ve MTA'nın verilerinde. İşte sorgulama ekranları...

28 Ocak 2020 17:00