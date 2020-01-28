Deprem Fay Hattı Sorgulama Ekranı - AFAD ve MTA fay haritaları

Fay hattı sorgulama ekranı ve "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtı AFAD ve MTA'nın verilerinde. İşte sorgulama ekranları...

Fay Hattı Sorgulama Ekranı: AFAD ve MTA Verileri
Görsel: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Manisa ve Elazığ depremlerinin ardından deprem fay hattı sorgulama ekranı ve fay hattı haritaları sıklıkla araştırılmaya başlandı. En çok merak edilen konuların başında Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi illeri kapsar? sorusu geliyordu. Tüm bu soruların yanıtı AFAD ve MTA'dan geldi.

Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor Mu?

Ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan fay hatlarının haritasını çıkaran MTA ve AFAD, fay hatlarının Türkiye'nin hangi bölgelerden geçtiğini gösteren web sayfalarını erişime açtı. Bu sayfadan deprem fay hattı haritasını görebilir, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Deprem Fay Hattı Haritaları

"Fay hattı sorgulama" işlemi sayesinde Türkiye fay hattı haritası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verileri kolayca görüntülenebiliyor. Böylece kendi bulunduğunuz bölgeden bir fay hattının geçip geçmediğini, her sene güncellenen fay hattı bilgilerine bakarak görebiliyorsunuz.

Türkiye'ye özel fay hattı haritası sorgulama ekranı, yaşanan son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu oldu. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini gösteren iki kurum, bu bilgileri belirli aralıklarla güncelliyor.

AFAD Fay Hattı Haritası Sorgulama Ekranı

AFAD'ın E-devlet üzerinden görüntülenebilen haritası için buraya tıklamanız yeterli.

MTA Deprem Fay Hattı Haritası Sorgulama Ekranı

MTA'nın yenilenmiş diri fay hatları haritasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

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