Desteklenmeyen PC'ye Windows 11 Kuracaklara Sözleşme Şartı Geliyor!

Microsoft'un Windows 11 için vereceği desteği sadece desteklenen işlemciler listesinde yer alan işlemcilere sunacağını artık net biçimde biliyoruz. Desteklenmeyen sistemlere sahip kullanıcıların da ISO'ları kullanarak Windows 11 yükleyebilecekleri açıklanmış durumda. Ancak bunu yapmak, sonraki güncellemeleri alamamak, başka bir deyişle Windows 11 desteğinden mahrum kalmak anlamına gelecek. Ve şimdi, bir kullanıcı bu tür bir sistemi Windows 11'e yükseltmek istediğinde, aşağıdaki sözleşmeyi kabul etmek zorunda kalacağı ortaya çıktı.
Kurulum öncesi karşımıza çıkacak olan bu sözleşmeyi kabul ettiğimizde, eğer varsa, bilgisayarımızın da garanti dışı kalabileceği söyleniyor. Ayrıca desteklenmeyen bir sisteme Windows 11 kurmanın, bazı uyum sorunları yaratabileceğinin de altı çiziliyor.
Bu arada, destek dışı kalma denirken, güvenlikle ilgili önemli güncellemelerin de bu duruma dahil olup olmadığı hala net değil.
Eğer sisteminizin Windows 11'e hazır olup olmadığını merak ediyorsanız, Microsoft'un birkaç gün önce güncellediği PC Health Check uygulamasını kullanabilirsiniz.
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