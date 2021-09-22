Desteklenmeyen PC'ye Windows 11 Kuracaklara Sözleşme Şartı Geliyor!

Eğer PC'niz Windows 11'i desteklemiyorsa ve siz yine de Windows 11'i kuracaksanız, Microsoft'un bu sözleşmesini kabul etmek zorunda olduğunuz ortaya çıktı!