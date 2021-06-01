Detaylar Belli Oldu: Madde madde haziran ayı normalleşme genelgesi

Koronavirüs önlemleri kapsamında Haziran ayına ilişkin normalleşme genelgesinin detayları belli oldu. Peki, genelgede hangi maddeler var? İşte Haziran Ayı Normalleşme Genelgesi:

Madde madde haziran ayı normalleşme genelgesi

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