Dev Asteroid Dünya'ya Yaklaşıyor, 4 Gün Sonra "Burnumuzun Dibinden" Geçecek

20 yıl önce keşfedilen dev asteroid 2001 FO32, sadece 4 gün sonra, Dünya'ya en yakın geçişini yapacak. Peki 2001 F032 Dünya için tehlikeli mi? Dünya'ya çarpma riski var mı?