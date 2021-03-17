Dev Asteroid Dünya'ya Yaklaşıyor, 4 Gün Sonra "Burnumuzun Dibinden" Geçecek

20 yıl önce keşfedilen dev asteroid 2001 FO32, sadece 4 gün sonra, Dünya'ya en yakın geçişini yapacak. Peki 2001 F032 Dünya için tehlikeli mi? Dünya'ya çarpma riski var mı?

Dev asteroid Dünya'ya yaklaşıyor!

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