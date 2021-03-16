Tesla'ya Koronavirüs Şoku: Yüzlerce COVID-19 Vakası Bildirildi!

COVID-19 salgını geçtiğimiz sene patlak verdiğinde Tesla fabrikalarını kapatmamakta direnen Elon Musk, sonundan işin ciddiyetini kabul etmiş ve Fremont, Kaliforniya'daki fabrikayı kapatma kararı almıştı. Üretim sürecini COVID-19 seyrine göre yeniden planlayan şirket, sonrasında ise Mayıs 2020 tarihinde ise yeniden açılmış ve üretime kaldığı yerden devam edilmişti. Ancak bunun sonuçları acı olmuş.
Tesla'nın Fremont fabrikasında yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor. Açıklanan verilere göre ise fabrikanın yeniden faaliyete geçmesiyle beraber COVID-19 vakaları da görülmeye başlanmış. Açılış tarihi olan Mayıs 2020'de yaklaşık 11 kişiye COVID-19 tanısı konurken, bu rakam aralık ayında tam 125 kişiye ulaşmış. Mayıs ve Aralık ayları arasında ise fabrikada toplamda 440 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edilmiş.
New! From the Alameda County Department of Public Health, one year after our initial request, a single table summarizing how many COVID-19 reports the Department received from the $TSLA Fremont factory.
Note, it only started keeping track in May and it stops in December 2020. pic.twitter.com/MOnzQwCRFS— PlainSite (@PlainSite) March 13, 2021
Açıklanan vaka sayıları Fremont fabrikasında çalışanların yüzde 4.5 oranına tekabül ediyor olsa da, virüsü taşıyıcı kişilerle beraber hastalığın çok daha fazla kişiye sıçramış olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Bu ve öte yandan vakaların kaçının hastaneye kaldırıldığı ise belirsizliğini koruyor.
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