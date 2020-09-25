Devler, Apple'a ve Uygulama Mağazası App Store'a Karşı Birleşti

Epic Games ve Apple'ın iOS üzerinde App Store sözleşmeleri hakkındaki davası kısa bir süre önce gündeme oturmuştu ve bu davanın temel sebebi, iOS üzerinde alternatif bir uygulama dağıtımına izin vermeden tüm uygulama içi satın alımlardan Apple'ın %30 kesinti yapmasıydı. Şimdi de Fortnite'ın geliştiricisi, diğer geliştiriciler ile bir araya gelerek Apple'ı, bu uygulamasını değiştirmeye "teşvik etmeyi" planlıyor.
Epic Games'e katılan firmaların arasında Spotify, Deezer, Basecamp, ProtonMail ve hatta Avrupa Yayımcılar Konseyi gibi organizasyonlar da bulunuyor. Kurulan bu grup Uygulama Adaleti için Koalisyon (CAF) olarak adlandırılıyor. Koalisyon, geliştiricilerin endişelerini duyurmaları için bir platform olarak çalışacak. Spotify Küresel İşler Müdürü ve Baş Yasal Sorumlusu Horacio Gutierrez, CAF'ın tüketici seçimini korumak ve herkes için eşit bir ortam yaratmak için uygulama ve oyun geliştiricilerinin sesi olacağını söylüyor.
CAF, duyurusu sırasında uygulamaların eşit bir ortamda rekabet edebilmelerinin zaruri olduğunu söyleyerek, bunun anlamının da geliştiricilerin direkt olarak müşterileri ile iş yapabilmeleri olduğunu belirtti. Ayrıca koalisyon, geliştiricilerin uzun zamandır bu konudaki endişelerini belirttiklerinin ancak bir sonuç alamadıklarının da altını çiziyor. 2018 yılında daha küçük bir geliştiriciler grubu App Store sisteminin değiştirilmesi amacıyla bir araya gelmişti ancak daha sonra bu gruptan bir daha haber alınamamıştı.
Apple şu anda Avrupa Birliği tarafından App Store sözleşmeleri sebebiyle inceleniyor ve Cupertinolu dev, kısa bir süre önce geliştiricilere bu sözleşmelerle ilgili kararlara itiraz etme ve değişiklik önerme hakkı tanıdı.
App Store sözleşmesinin bir diğer kurbanı da oyun akışları olarak gözüküyor. Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate'in bir parçası olarak bulut akışını başlattığında bu sorun ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. Koalisyona başka hangi firmaların katılacağı ve bu koalisyonun sözleşmeleri anlamlı bir şekilde değiştirmek için yeterli olup olmayacağı ise zamanla belli olacak.
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