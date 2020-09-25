Devler, Apple'a ve Uygulama Mağazası App Store'a Karşı Birleşti

Epic Games ve Apple arasında büyüyen App Store kavgası, dev isimlerin de katılacağı bir koalisyon kurulması ile daha da büyük boyutlara ulaşıyor.

25 Eylül 2020 17:00

Levent Öztürk