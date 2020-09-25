"En Çok Nefret Edilen Yazılımlar" Listesinin Tepesinde Şaşırtmayan İsim

Hayatımızdan neredeyse tamamen çıkmış olsa da özellikle web geliştiricilerinin halen bir kenara atamadığı Internet Explorer, yeni yapılan bir ankette, yine "en kötülerin birincisi" oldu.

Internet Explorer'a Olan Nefret Devam Ediyor

Microsoft'un genellikle pek hoş anılmayan Internet Explorer web tarayıcısı, bir "en çok nefret edilen yazılım" listesinde bir kez daha birinci oldu. Mozilla geliştiricileri arasında yapılan uluslararası bir ankette Internet Explorer, Apple'ın Safari tarayıcısını geçti. Mozilla Geliştirici Ağı'nın 2020 Web Tarayıcısı Uyumluluk Raporu'na göre Internet Explorer, sorunlu tarayıcılarda katılımcıların yüzde 21,8'inin oyunu aldı ve yüzde 10,4 oy alan Safari'ye fark attı.

Ankette sorulan soru, "Web tarayıcısı uyumluluğunda canınızı en çok yakan nokta hangisidir?" diye soruldu. Internet Explorer ve Safari'nin yanında şikayetlerin yüzde 6'sını Chrome'un, yüzde 3'ünü Firefox'un ve yine yüzde 3'ünün Microsoft Edge'in oluşturması dikkat çekti.

Araştırmaya göre katılımcıların neredeyse yüzde 75'i web'den genel olarak memnun veya çok memnun iken sadece yüzde 44'ü tarayıcısının uyumluluğundan memnun olduğunu söyledi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA giriş nasıl yapılır? EBA öğrenci girişi ve şifre alma işlemleri
Et işareti nasıl yapılır? Klavyede et işareti (@)
Dolar işareti nasıl yapılır.? Klavyede dolar işareti ($)
A101 24 Eylül 2020 aktüel kataloğunda TV, telefon ve akıllık bileklik fırsatı
Günün En çok Okunanları
Acun Ilıcalı Netflix'e rakip oluyor! Yeni dijital platformunu açıkladı
Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, Düşürme Testinde
Marmara Denizi'nde deprem... İstanbul'da da hissedildi
"En Çok Nefret Edilen Yazılımlar" Listesinin Tepesinde Şaşırtmayan İsim
Denizlerde Yaşayan En Büyük Canlı: İşte 18 Metrelik Dev

 

 