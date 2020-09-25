"En Çok Nefret Edilen Yazılımlar" Listesinin Tepesinde Şaşırtmayan İsim

Hayatımızdan neredeyse tamamen çıkmış olsa da özellikle web geliştiricilerinin halen bir kenara atamadığı Internet Explorer, yeni yapılan bir ankette, yine "en kötülerin birincisi" oldu.