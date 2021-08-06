Diablo Immortal'dan Hayranlarını Üzecek Haber Geldi

Blizzard'ın 2021 yılı içinde oyun severlerle buluşması beklenen Diablo Immortal'dan üzücü haber var. Diablo'nun mobil platformla uyarlanmış hali olan Diablo Immortal, Diablo II ile Diablo III arasındaki olayları konu alacakken, ünlü RPG'nin Android ve iOS platformlarına bu yıl içinde çıkması bekleniyordu. Fakat Blizzard üzücü açıklamayı yaptı.
Şirketten gelen açıklamaya göre, Diablo Immortal, 2022 yılına ertelendi. Yapılan açıklamada ise net tarih ise belirtilmedi. Diablo Immortal'ın 2022'nin ilk yarısında piyasaya sürüleceğini söyleyen Blizzard, böylece oyunu bekleyenleri yeni bir beklentiye daha sokmuş durumda.
Peki, Diablo Immortal neden ertelendi? Ertelemenin sebebi hakkında da açıklamada bulunan Blizzard, Kapalı Alfa test katılımcılarından sağlanan geri bildirimler sonrasında oyunda görülen eksikliklerin giderilmesi için bu zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Özellikle Strife Döngüsü ve PvP içeriklerini daha ilgi çekici hale getirmek için çalışacaklarını söyleyen Blizzard, ayrıca oyuna bir kontrolcü desteği getirmeyi düşündüklerini de dile getiriyor.
Evet, Diablo Immortal'ı bir süre daha beklememiz gerekecek. 2022'nin haziran ayına kadar olan süre içinde Diablo Immortal'ın tanıtılmasını bekliyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın