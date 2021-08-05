The Offspring'in 12 Yıllık Bateristi, Aşı Olmayı Reddedince Gruptan Atıldı!

Ünlü Amerikan punk rock grubu The Offspring, bateristi ile yollarını ayırdı. Baterist Pete Parada'nın sosyal medya paylaşımlarına göre bu karar, aşı olmayı reddettiği için verildi. Parada, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "giderek artan bir şekilde bir endüstri zorunluluğu haline gelen şeye uyamadığım için yakın zamanda etrafta, stüdyoda ve turda olmamın güvenli olmadığına karar verildi" dedi.
Baterist, COVID-19'a karşı aşılanmama kararını da şu sözlerle savunmaya çalıştı: "Kişisel tıbbi geçmişim ve bu aşıların yan etki profili göz önüne alındığında, doktorum bana şu anda aşı olmamamı tavsiye etti."
Parada, grup üyelerine karşı "olumsuz duyguları" olmadığını söylüyor: "Onlar kendileri için en iyi olduğuna inandıkları şeyi yapıyorlar, ben de aynısını yapıyorum."
Parada gruba katılan dördüncü bateristti ve 12 yıl boyunca The Offspring ile birlikte çalıyordu. Gruba en uzun süre hizmet veren baterist ise, 16 yıl boyunca çalan Ron Welty'ydi.
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