Dijital Para Birimleri ve Büyük Hayal Kırıklıkları
2017 yılında pek çok kripto para birimi ortaya çıktı; beraberlerinde büyük de hayal kırıklıkları getirdiler!
- Levent Öztürk
Bitcoin'in (ve diğer dijital para birimlerinin) 2017 yılında yaşadıkları hızlı fiyat artışıyla ve tek gecede zengin olma ümidi ile pek çok yeni kripto-para birimi firması ortaya çıktı. Bu yeni para önerilerinin pek çoğu ilk bakışta "şüpheli" gözüküyordu ve görünene göre gerçekten de öylelerdi. Bitcoin.com'un Tokendata tarafından takip edilen ICO'lar üzerinde yaptığı araştırmaya göre sunulan 902 sanal para biriminin %46'sı şimdiden başarısız olmuş durumda. Bunların 142'si asla ihtiyaçları olan desteği bulamazken, 276'sı ya yavaşça değerlerini kaybettiler yada direkt olarak dolandırıcılık amaçlı sunulmuşlardı.
Ancak kayıpların gerçek oranı çok daha fazla olabilir. 113 başka ICO da ya sosyal ağlar üzerinde konuşmayı bıraktılar (bu da ilginin yok olduğunun bir işaretçisi oluyor) ya da o kadar az satın alıcıları vardı ki başarı olasılıkları çok düşük gözüküyor. Sadece birkaç para birimi 10 milyon doların üzerine ulaştı ve geri kalanları zor bir mücadele ile baş başa bıraktı.
Çoğu sanal para biriminin neden başarısız olduğunu anlamak için ise büyük bir ekonomi bilgisi gerekmiyor. Dolandırıcılıklar hariç bu birimlerin büyük bir kısmı dişçilik, kamyon taşımacılığı veya emlak gibi özel alanlara hitap ediyordu ve bu da asla geniş bir kitlenin dikkatini çekmeyecekleri anlamına geliyordu. Diğerlerinin pek çoğu ise var olan birimlerin taklitlerinden öteye geçemiyorlardı.
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