DİKKAT! Facebook Profiliniz, Dark Web'de Satılmış Olabilir

Bilgilerinizin, fotoğraflarınızın ve fikirlerinizin bulunduğu Facebook profiliniz Dark Web'e düşmüş olabilir. Zira tam 267 milyon Facebook profili Dark Web'de satılmış durumda.

  • Ercan Uğurlu
Facebook profiliniz Dark Web'de Satılmış Olabilir

Siber casusların uğrak adresi Facebook, bir kez daha profil sorunuyla karşı karşıya. Ancak bu kez profilleri "sızdıran" Zuckerberk değil, siber casuslar. 267 milyondan fazla Facebook profili, Dark Web'de satılmış. Facebook kimlikleri, isimler, e-posta adresleri, doğum tarihleri ve telefon numaralarının bulunduğu liste, gündeme büyük veri ihlali şeklinde düşmüş durumda.

Siber casuslar tarafından çalınan Facebook profilleri, Dark Web'de satılmış. Bir güvenlik şirketi olan Cyble araştırmacıları tarafından keşfedilen bu işlem için henüz veritabanı kaynağını tespit edemediklerini açıklayan uzmanlar, bilgiler arasında şifrelerin yer almadığını ifade ediyor. Ancak var olan bilgilerin e-posta ve SMS tabanlı kimlik avı kampanyaları yürütmek için kullanılabileceğini düşünüyorlar.

Ne yazık ki bu olay, Facebook kullanıcı verilerinin forumlara veya Dark Web'e düştüğü ilk hadise değil, muhtemelen son da olmayacak. Konuyla ilgili Facebook'un nasıl bir açıklamada bulunacağı ise merak ediliyor.

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