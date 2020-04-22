Netflix, Android Uygulamasına "Kilit" Getirdi

Netflix, yanlışlıkla dokunmaları engellemek için Android uygulamasına yeni ve oldukça kullanışlı bir işlev getirdi.

Netflix'ten Android Uygulamasına Kilit İşlevi

Netflix, film ve dizileri izlerken telefonun ekranına yanlışlıkla dokunmayı engelleyen bir işlevi Android için sundu. Yeni kilit ekranı işlevi, sunucudan yapılan bir değişiklikle uyumlu cihazlara sunulmaya başlandı.

Netflix'i telefon yoluyla akıllı TV'lerin ekranına yansıtanlar, yeni işlevi faydalı bulacaklar. İşlev sayesinde örneğin gelen bir epostayı kontrol etmek veya bir mesaja cevap vermek istediğinizde, yanlışlıkla Netflix uygulamasına dokunup görüntüyü bozma sorunu, büyük oranda ortadan kalkacak.

Yeni "Screen Lock" işlevi, bir dizi veya film izlerken görünüyor ve ekrandaki tüm denetimleri kapatıyor. Geriye kalan tek düğme, ekranın kilidini açmaya yarıyor. Yani ekran kilidi etkin durumdayken yürütme, geri sarma, duraklatma, ileri sarma, alt yazı gibi işlevler devre dışı kalıyor.

Bununla birlikte yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlevlerini kullanmaya devam edebiliyorsunuz. İşlevin çoğu cihazda yanlışlıkla dokunma sorununu ortadan kaldıracağı düşünülüyor. Netflix, aynı işlevin iOS için ne zaman sunulacağına dair bir bilgi vermedi.

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