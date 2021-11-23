110 Milyon Yıl Öncesine Ait Dört Ayaklı Yılan Fosilinin Gizemini Çözdü!

Bilim insanları, 110 milyon yıl öncesinden günümüze kadar ulaşan, dört ayaklı bir yılan fosilinin arkasındaki gizemi çözdü. Bu yılan, aslında bir yılan olmayabilir!