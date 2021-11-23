110 Milyon Yıl Öncesine Ait Dört Ayaklı Yılan Fosilinin Gizemini Çözdü!

2015 yılında Science dergisinde yayınlanan çok sıra dışı bir fosil, paleontoloji dünyasında depreme neden olmuştu. Brezilya'da bulunan 110 milyon yıllık fosil, uzun kıvrımlı bir omurgaya ve şaşırtıcı bacaklara sahip bir yılanı gösteriyordu. Yılanlar ve kertenkeleler arasındaki kayıp halkanın bu yaratık olduğu iddia edilmişti, ancak yeni bir çalışma bu teoriyi çürütmeyi amaçlıyor.
Paleontolog Michael Caldwell, "Dört ayaklı bir yılan fosili bularak yanıtlanabilecek pek çok evrimsel soru var, ancak bu ancak bu fosil gerçekse doğru. Ekibimizin araştırması, Tetrapodophis amplectus'un aslında bir yılan olmadığı ve yanlış sınıflandırıldığını gösteriyor" diyor.
Fosilin yanıltıcı olmasının nedeni kısmen keşfedildiği zaman kayanın etrafından ayrılma şekli. İskelet ve kafatası bir parçada, bu organlardan arta kalan iz diğer parçada kalmıştı. Caldwell, "Orijinal çalışma sadece kafatasını tanımladı ve diğer parçayı dikkate almadı. Ancak diğer parçadaki ize baktığımızda, Tetrapodophis'in bir yılanın kafatasına sahip olmadığını, hatta ilkel bir kafatasına bile sahip olmadığını açıkça ortaya koyan çeşitli özellikler görüyoruz" diyor.
Alberta Üniversitesi fosili "tartışmalı bir örnek" olarak nitelendirdi. Bir yılan olmasa bile, yine de üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiği düşünülüyor. Makale, Tetrapodophis amplectus'un ne kadar sıra dışı olduğunu vurgulayarak onu, "Benzersiz bir kertenkele türü. Diğer kertenkelelerde görülmeyen büyüleyici bir morfolojiye sahip" şeklinde nitelendiriyor.
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