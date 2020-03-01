Dinlenmekten Korkanlar İçin Özel "Bileklik Jammer"

Araştırmacılar, mikrofonları bastırabilen ve bir jammer gibi görev yapabilen, bileklik şeklinde bir cihaz geliştirdiler. Ama aradığınız estetikse, şimdilik bu cihaz size göre olmayabilir!

01 Mart 2020 20:00

Levent Öztürk