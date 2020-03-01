Dinlenmekten Korkanlar İçin Özel "Bileklik Jammer"

Akıllı hoparlörlerin ve diğer mikrofonlu cihazların sürekli olarak etrafı dinlemiyor olmaları gerekiyor ancak gelen pek çok haber, bunun aksinin gerçekleştiğini söylüyor. Eğer siz de bu riske girmek istemiyorsanız, artık yeni bir seçeneğiniz var. Chicago Üniversitesi araştırmacıları, her yöne sinyal gönderen 24 hoparlörden ultrasonik yayınları kullanarak çoğu mikrofonu baskılayan deneysel bir bileklik ürettiler. Cihaz, içerisinde yer alan yükselticinin özelliklerinden faydalanarak ultrasonik sesi duyulabilir aralığa "sızdırıyor" ve kayıtları işe yaramaz hale getiriyor.
Cihazın tasarımı, modayı pek de umursar gibi gözükmüyor. Sadece her yönde baskılama (jamming) garantisi veriyor ve kör noktaları bilek hareketleriniz ile ortadan kaldırıyor. Bunun sonucu olarak da özel sabit jammer'lardan daha etkili oluyor ve gizli mikrofonları bile etkisiz kılabiliyor.
Ancak bu prototip bilekliği kullanmaya başlamanız şimdilik mümkün değil. Cihaz şu andaki hali ile oldukça cüsseli ve iç donanımı sadece bir grup devre ve bir bataryadan oluşuyor. Yine de araştırmacıların New York Times'a söylediklerine göre yatırımcılar, bu teknolojiyi ticarileştirme konusunda oldukça istekli ve bu anti-mikrofon bilekliğinin yaklaşık 20 dolara üretilebileceği tahmin ediliyor.
Tabii ki teknik olarak mümkün olsa da, bu cihazın genel kullanıma sunulup sunulmayacağı tamamen farklı bir soru. Var olan etik endişelerin yanı sıra, eğer bu cihazı kamusal bir alanda kullanmaya kalkarsanız, çevrenizde telefon görüşmesi yapan kişileri engellemenin yanı sıra çalışmak için mikrofonlara güvenen bütün cihazları da devre dışı bırakmanız söz konusu olabilir. Ayrıca politikacılar ve diğer kişilerin de bu cihazı kullanarak sorumluluktan kaçınmaları olası endişeler arasında yer alıyor. Bu jammer bilekliğin kullanışlı olacağı kesin olsa da, ortaya çıkarttığı yasal sorunlar gerçeğe dönüşmesini engelleyebilir.
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