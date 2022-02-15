Dinozor Dolly'nin Ölüm Sebebi, Fosilde Yapılan İnceleme ile Ortaya Çıktı!

150 milyon yıllık olduğu tahmin edilen dinozor fosilinde yapılan yeni bir keşif, dinozorlar hakkında bir ilki daha öğrenmemizi sağladı!

  • Levent Öztürk
Dinozor Dolly'nin ölüm sebebi bulundu...
Corbin Rainbolt / NATURE PUBLISHING GROUP / AFP

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