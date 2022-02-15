Dinozor Dolly'nin Ölüm Sebebi, Fosilde Yapılan İnceleme ile Ortaya Çıktı!

150 milyon yıllık olduğu tahmin edilen dinozor fosilinde yapılan yeni bir keşif, dinozorlar hakkında bir ilki daha öğrenmemizi sağladı!

15 Şubat 2022 22:02

Levent Öztürk