Dinozor Dolly'nin Ölüm Sebebi, Fosilde Yapılan İnceleme ile Ortaya Çıktı!

Uçmayan bir dinozorda görülen olası bir solunum yolu enfeksiyonu vakası, Dolly adlı uzun boyunlu bir örneğin fosilini inceleyen Amerikalı bilim insanları tarafından keşfedildi. Bu keşif, bu tür dinozorlar açısından bir ilk olma özelliğini taşıyor.
Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir makalede paleontologlar, adını şarkıcı Dolly Parton'dan alan yaratığın boyun kemiklerinden üçünde anormal şekilli kemik çıkıntıları bulunduğunu söyledi. Great Plains Dinozor Müzesi paleontoloji direktörü Cary Woodruff liderliğindeki ekip, BT görüntüleme kullanarak kemikleri inceledi ve çıkıntıların, yaratığın hava keselerinde uzun süreli bir enfeksiyon sebebiyle oluştuğu sonucuna vardı.
Woodruff yaptığı açıklamada "bu hayvanın maruz kaldığı olası semptomlar göz önüne alındığında, bu enfekte kemikleri ellerinizde tutarken, Dolly için üzülmemek mümkün değil... Hepimiz aynı semptomları yaşadık – öksürük, nefes almada zorluk, ateş, vb. – ve burada muhtemelen hasta olduğumuzda hepimiz kadar kötü hisseden 150 milyon yıllık bir dinozor var" dedi.
Bilim insanları, dinozor hastalıklarını sadece kemiklerle ve incelenecek yumuşak doku olmadan anlamanın zor olduğunu belirtirken enfeksiyonun kesin nedeni belirsizliğini koruyor. Ancak en olası nedenin, kuşlarda en yaygın solunum yolu hastalığı olan ve tedavi edilmediği takdirde kemik enfeksiyonuna yol açabilen ve ölümcül olabilen aspergilloza benzer bir mantar hastalığı olduğunu tahmin ediyorlar.
15 ila 20 yaşları arasında olan dinozor, ölümünden kısa bir süre önce hastalığa yakalanmış ve enfeksiyon nedeniyle ölmüş olabilir, ancak bilim insanları, Dolly'nin hastalandıktan tam olarak ne kadar sonra hayatını kaybettiğini söyleyemiyor. Dinozorun yaşadığı bölgenin ortamının hastalığın bulaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunması olası görülüyor.
Dinozorun kafatası ve omurgasını içeren fosil, ilk olarak 1990 yılında Montana'da keşfedildi. Uzun boyunlu diplodosit bir otoburdu ve yaklaşık 18 metre uzunluğundaydı. Kalıntıların 150 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Önceki araştırmalar, dinozorların kanserden ve yaralanmalardan kaynaklanan enfeksiyonlar geçirebildiklerini göstermekteydi.
Woodruff'un ekibi, daha fazla araştırmanın dinozorları hangi hastalıkların etkilediğine dair anlayışlarını geliştirmelerine, fizyolojilerini daha iyi anlamalarına ve modern tıbbi koşulları izlemelerine ve anlamalarına olanak sağlayacağını umduğunu dile getirdi.
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