200 Milyon Yıl Öncesinin Dinozoruna Ait Olduğu Düşünülen Ayak İzi Bulundu!

Bilim insanları, erken dönemlere ait bir dinozor ayak izi bulduklarını açıkladılar. 200 milyon yıllık bu ayak izi, dinozorlar hakkında önemli bilgiler edinmemizi de sağlayabilir.