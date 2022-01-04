200 Milyon Yıl Öncesinin Dinozoruna Ait Olduğu Düşünülen Ayak İzi Bulundu!

Uzmanlar, Galler'deki bir kumsalda keşfedilen ayak izlerinin 200 milyon yıldan daha uzun bir süre önce erken bir dinozor tarafından bırakıldığını düşünüyor. Londra Doğa Tarihi Müzesi'ndeki paleontologlar, Triyas dönemine kadar uzanan ayak izlerinin çok erken bir sauropod veya sauropod akrabasına ait olduğunun düşündüklerini söyledi.
Müzede görevli paleontolog Dr. Susannah Maidment tarafından bulguları açıklayan bir açıklamada belirtildiği üzere "O zamanlar İngiltere'de erken sauropodların yaşadığını biliyoruz, çünkü çok erken bir sauropod olan Camelotia'nın kemikleri Somerset'te aynı döneme tarihlenen kayalarda bulundu. İzi bu türün bırakıp bırakmadığını bilmiyoruz, ancak bu tür bir şeyin bu izleri yapmış olabileceğini düşündüren başka bir ipucu."
İlk olarak 2020 yılında Penarth'taki plajdaki izlerin görüntüleri Maidment ve meslektaşı Profesör Paul Barrett, amatör bir paleontolog tarafından gönderildi. İlk başta, bulgulara şüpheyle yaklaştılar.
Maidment, "Halktan çok sayıda örnek alıyoruz, ancak çoğu (izlerle) kolayca jeolojik özelliklerle karıştırılabilen şeyler" dedi ve devam etti: "Ancak, fotoğraflardan bunun iyi bir aday olduğunu ve bir göz atmaya değer olacağını düşündük."
Çift, meslektaşlarıyla işbirliği yaptı ve alanın daha önce Galler Ulusal Müzesi'nden bir paleontolog olan Cindy Howells, bir Fransız ekibi ve Cardiff Üniversitesi'nden bir grup tarafından denetlendiğini öğrendi.
Maidment ve Barrett, izleri araştırmak ve ölçümleri kaydetmek için sahaya gitti.
Barrett, müzenin bulguları duyurusunda, "Penarth'ta gördüğümüz izlenimlerin, bir hayvanın yürüdüğünü düşündürecek şekilde sürekli aralıklarla yerleştirildiğine inandık. Ayrıca çamurun yukarı itildiği yer değiştirme halkalarını da gördük. Bu yapılar, yumuşak zeminde aktif hareketin özellikleridir" dedi.
Bulguları, dinozorların nasıl yürüdükleri ve sürüler halinde seyahat ettikleri gibi davranışsal nitelikleri hakkında da bilgi verebilir.
Barrett'in söylediği üzere "Bu tür izler dünya çapında özellikle yaygın değil, bu yüzden bunun Birleşik Krallık'taki Triyas yaşamı hakkındaki bilgimize ilginç bir katkı olduğuna inanıyoruz. Bu ülkedeki Triyas dinozorlarının kaydı oldukça azdır, bu nedenle dönemden bulabileceğimiz her şey o sırada neler olup bittiğine dair resmimize yeni bilgiler ekler."
Müze, ayak izlerinin gelgit tarafından aşınana kadar sahilde kalacağını söyledi...
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