Disney, Netflix Reklamlarını Yayınlamak İstemiyor
Kendi akış hizmetini sunacak olan Disney, rakibi Netflix hakkında oldukça radikal bir karara imzasını attı!
Netflix ile sıkı bir rekabete girmeye hazırlanan Disney, rakibinin ABC, Freeform ve FX gibi Disney'e ait platformlarda reklam göstermesini istemiyor.
Yeni bir Wall Street Journal raporuna göre Disney, bu senenin başlarında rakip akış hizmetlerinin reklamının yapılmasına yasak getirdi. Netflix'in yanında kendi akış hizmetini sunmaya hazırlanan Comcast ve AT&T'nin de reklamları, Disney'in platformları üzerinde bir süre yayınlanmadı. Disney'in en büyük kablo platformu ESPN ise Netflix'in reklamlarını kabul ediyor. Rapor, Disney'in sonradan AT&T ve Comcast ile anlaştığını ancak Netflix ile herhangi bir anlaşmanın yapılmadığını söylüyor.
Netflix'te canlı spor programları bulunmadığından ESPN ile direkt olarak rekabet etmiyor. Bu yüzden Disney, ESPN'de Netflix reklamları yayınlamaktan çekinmiyor.
İçeriklerini yıllardır Netflix üzerinde yayınlayan Disney, kendi rakip hizmeti Disney Plus'ı ayda 7 dolara 12 Kasım'da sunmaya başlayacak. Disney Plus'ın yanında Disney'in Hulu ve ESPN Plus akış hizmetlerini işlettiğini belirtelim.
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