Disney Plus, İlk Günden Şov Yapmaya Başladı!

Yayın hayatına yeni başlayan Disney Plus, ilk 24 saatini 10 milyon üyeye ulaşarak tamamladı.
Akış hizmetinin bu kadar çok ilgi görmesinin nedenleri arasında, yedi günlük ücretsiz deneme süresi var. Bunun yanında ABD'de Verizon müşterisi olanlar, bazı 4G, 5G ve ev planlarının yanında bir senelik ücretsiz Disney Plus aboneliğine sahip olabiliyorlar.
Ancak bunlar, Disney Plus'ın önemli bir başarı elde etmediği anlamına gelmiyor. Disney, Pixar filmleri, Star Wars ve 16 Marvel filmiyle çıkış yapmak, elbette önemli bir hamle. Karşılaştırma için Netflix'in Temmuz 2019 itibariyle 158 milyon üyesinin bulunduğunu söyleyelim, yani Disney'in Netflix'e yetişmesi için aşacak çok yolu var. Netflix'in sadece ABD'deki üye sayısı ise 60 milyon.
Disney Plus, beş sene sonrasında dünya çapında 60-90 milyon üyeye ulaşmayı amaçlıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın