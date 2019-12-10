Disney'den, Son Star Wars Filmi İçin Önemli Uyarı!

Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesinin son bölümü Rise Of Skywalker (Skywalker'ın Yükselişi) 20 Aralık 2019 tarihinde gösterime girecek. The Force Awakens, 2 milyar dolar seviyesinde gişe hasılatı elde etse de; yeni serinin Rian Johnson tarafından yönetilen ikinci filmi "The Last Jedi" eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Buna ek olarak yapım 1.3 milyar dolar gişe hasılatı elde ederek, yeni üçlemenin ilk filmine yaklaşmayı dahi başaramadı.
Üçüncü filmde; Lost, Fringe, yeni Star Trek ve The Force Awakens gibi yapımlardan tanıdığımız Jeffrey Jacob Abrams yapımcılık ve yönetmenlik rolünü üstlendi. Ne de olsa serinin yeni üçlemenin ilk filmi Jeffrey Jacob Abrams'ın yönetmenliğinde hayat bulmuştu.
Yapımcı stüdyo Disney, üçlemenin 20 Aralık 2019'da gösterime girecek filmi hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Disney'in uyarısı Epilepsi sorunu yaşayanlar hakkında. Epilepsi hastalarının büyük kısmı ciddi düzeyde ışık duyarlılığına sahipler. Aşırı ışık ve renk oyunları Epilepsi krizlerini tetikleyebiliyor. Star Wars IX: The Rise of Skywalker filmi de muazzam efektlere ve bir o kadar çarpıcı renk oyunlarına sahip olacak. Bazı epilepsi hastalarının, bu tür efektlerden rahatsızlık duyabileceğinin farkında olan Disney, şimdiden uyarılarda bulundu.
Ocean's 8, Solo: A Star Wars Story, A Wrinkle in Time, Deadpool 2, Ready Player One, Avengers: Infinity War, Tomb Raider ve Netflix filmi The Cloverfield: Paradox filmleri; epilepsi geçmişi olan izleyicilerin küçük bir kısmının sıkıntılar yaşamalarına neden olmuştu. Dolayısıyla Disney, bu kez erken davranarak uyarı yapmayı tercih etti.
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