Doğduğunuz Gün, Uzayda Neler Oldu? Cevabı, Hubble Veriyor.

NASA, Hubble uzay teleskobunun doğum gününüzde nereye baktığını gösteren bir sayfayı ortaya çıkardı. Yani Covid-19 nedeniyle evde kendinizi izole ederken, doğum gününüzü kutlayamadığınız için üzülmenize gerek yok; NASA'ya göre gökyüzüne bakarak kendinizi avutabilirsiniz.
ABD uzay dairesi NASA'nın web sitesine göre Hubble, "evrende günün 24 saati, haftanın 7 günü" dolaşıyor. Siteye göre bu, teleskobun her gün "büyüleyici bir kozmik harikayı gözlemlediği" anlamına geliyor.
Hubble'ın doğum gününüzde nereye baktığını öğrenmek için bu bağlantıya tıklayabilir ve doğum gününüzü girebilirsiniz. Doğum gün ve ayını girdikten sonra yıl, arşivde bulunan fotoğrafa göre seçiliyor; yani yılı siz seçmiyorsunuz. Dilerseniz, sonuçları paylaşabilir ve diğer kullanıcıların ne gördüğünü #Hubble30 etiketine göz atarak keşfedebilirsiniz.
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