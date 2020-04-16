Doğduğunuz Gün, Uzayda Neler Oldu? Cevabı, Hubble Veriyor.

Tam da doğduğunuz gün, Uzayda neler oluyordu; hiç merak ettiniz mi? Bu siteye girdiğinizde, NASA'nın uzay teleskobu Hubble, size işte bunun cevabını verecek.

16 Nisan 2020 15:00