1991'den kalan Corona detayı

Bir tehdit olarak Corona adının ilk defa 1991'de dile getirildiği ortaya çıktı. Garip bir tesadüf mü, geleceği tahmin eden bir hayalperestin ürünü mü?

1991'den kalan Corona detayı

Dünyaca ünlü süper kahraman Örümcek Adam'ın 1991'de yayımlanan maceralarından birinde, New York şehrini tehdit eden Corona isimli bir süper kötüden söz ediliyor. Örümcek Adam bir tür kimyasal kullanarak insanları hasta eden bu süper kötü ile ciddi bir mücadele veriyor.

Marvel yayınevi süper kahraman hikayelerinde güncel tehditleri, halk sağlığı konusunu maceralarına dahil etmesi ile biliniyor. 1990'da AIDS salgını sırasında yine Örümcek Adam serisinde Dr. Ahtapot'un bu hastalığa bir çözüm bulmaya çalışması üzerine kurulu bir macera yayımlanmıştı. Bu ve buna benzer maceralar arasında Corona adını direkt olarak kullanan bir bölüm, dikkate değer.

İsim aynı, hikaye farklı

Spectacular Spider-Man çizgi romanının 176-177 sayılarında, yazarlar Kurt Busiek ve Sal Buscema okurlara yeni bir süper kötüyü tanıttılar: Corona. Zengin bir bilim insanının çılgın kardeşi olan Corona kendini tehlikeli deneylerde denek olarak kullandırtıyor ve sonunda insanüstü güçlere sahip oluyor. Hücrelerinin ürettiği enerji dokunduğu maddeleri dönüştürmesine imkân veriyor. Corona tedavi bulabilmek için büyük bir mücadele verirken, kardeşi Cedric Forrester güvenlik kurallarını hiçe sayarak kardeşine bu süper güçleri veren kimyasalı şehrin su sistemine karıştırıyor ve insanlar ölmeye başlıyor. Spider-Man bu sırada bir ikilem içinde kalıyor. Corona'nın antidotu almasını engellemeli ve bunu şehirdeki insanları tedavi etmek için kullanmalı. Zira evde eşi de aynı hastalıktan ölmek üzere!

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