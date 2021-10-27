Donald Trump, Kendi Sosyal Ağı Trump Truth'u Açarken Yine Hata Yaptı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni sosyal medya platformu TRUTH Social kısa süre önce test yayınına başlamıştı. Ancak platformun test sırasında bir lisans anlaşmasını ihlal ettiği ve bu hatayı düzeltmek için 30 günü olduğu belirtiliyor. Aksi takdirde platform çalışmayı durduracak.
Yeni platform, pandemi ve Capitol Hill'deki şiddetli protestolar sırasında hemen hemen tüm popüler sosyal medya platformlarından yasaklandıktan sonra, eski Başkanın görüşlerini ifade etmek için kendi web sitesini kurmaya söz vermesinin ardından ortaya çıkmıştı.
Platformu geliştiren Trump Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG), herkesin kendi kendine barındırılan sosyal ağ hizmetlerini çalıştırmasını sağlayan ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım olan Mastdodon'u kullandı. Mastadon kodunu kullanan herkesin kodu yöneten yazılım lisansı olan AGPLv3 ile uyumlu olması gerekiyor. AGPLv3, platformu kim kullanırsa kullansın, kaynak kodunu tüm kullanıcılarla paylaşması gerektiğini söylüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi TMTG, sitenin test sürümünü çıkarken bunu yapmadı.
TRUTH Social'a bu hatayı düzeltmesi için 30 gün verildi. Aksi taktirde, tüm yönetim haklarını kaybedecek ve platform daha tam olarak açılmadan kapanacak.
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