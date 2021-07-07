Donald Trump'tan, Google, Facebook ve Twitter'a "Savaş İlanı"

Eski ABD başkanı Donald Trump, kendisine yasak uygulayan üç büyük internet devine, Google, Facebook ve Twitter'a karşı en sert adımını attı: Üç internet devini de dava ediyor!

Donald Trump'tan İnternet Devlerine "Savaş İlanı"

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