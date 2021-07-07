Donald Trump'tan, Google, Facebook ve Twitter'a "Savaş İlanı"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook, Google ve Twitter'ın yanı sıra CEO'ları Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Jack Dorsey'i, ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettikleri iddiasıyla dava etmeye hazırlanıyor. Tüm bu internet devleri, özellikle seçimlerin ardından yaşanan kongre binası baskını sonrasında Trump'a kullanım kısıtlaması getirmişti ve platformlarını kullanmasını engellemişti.
Trump, bu haberi New Jersey'deki golf kulübünde, Trump yanlısı kar amacı gütmeyen Amerika İlk Politika Enstitüsü'nde verdi. Eski başkan, teknoloji firmaları ve liderleri aleyhindeki iddialarını federal mahkemeye sunacak. Üç şirketten de henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmiş değil.
Twitter, şiddeti körüklediğini söyleyerek Trump'ı platformundan kalıcı olarak yasaklamış durumda. Facebook ise, Ocak 2023'e kadar Trump'ın platformunu kullanmasını engelleyeceğini açıklamıştı. Ancak bu sürenin uzatılabileceğini de altı çizilmişti.
Donald Trump, anayasada belirtilen haklara sahip bir ABD vatandaşı. Ancak her bir hizmetin yürürlükte olan hizmet şartları var bu platformları kullananların kuralları da kabul etmek zorunda olduğu bir gerçek. Sosyal medya devlerinin, kendilerini savunurken hizmet şartlarının ihlal edildiğine işaret etmeleri bekleniyor. Trump ise, sahip olduğu haklara vurdu yapacaktır. Bakalım bu ilginç dava nasıl sonuçlanacak?
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