Donald Trump, Şimdi de Sinema Dünyasını Karıştırdı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, pek çok konudaki sivri çıkışlarına, şimdi de Oscar ödüllerini ekledi!

  • Barış Terun
Donald Trump şimdi de sinema dünyasını karıştırdı!

Donald Trump, Güney Kore yapımı Parasite'ın "En İyi Film" dahil pek çok dalda, Oscar heykelciği elde etmesini eleştirdi. Parasite, dev organizasyonu silip süpürmüş ve "En İyi Film", "En İyi Senaryo", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Uluslararası Film" kategorilerinde Oscar ödülü kazanmıştı. Parasite'ın yılın en iyi filmi olması tartışma konusu olmuştu. Tartışmaya, her nasılsa(!) ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu. 

Donald Trump, Variety'e verdiği röportajda "Bu yılki Akademi Ödülleri Organizasyonu ne kadar kötüydü? Kazanan 'Güney Kore' yapımı bir filmdi. Bu ne biçim bir saçmalık! Eser kaliteli mi? Bilmiyorum, ancak Güney Kore-Amerika Birleşik Devletleri arasında yeterince sorun varken, en iyi film ödülünü onlara takdim etmek de ne oluyor? Bırakalım da; 'Rüzgar Gibi Geçti' geri gelsin.  ifadelerini kullandı. Bu noktada; Trump'ın "Rüzgar Gibi Geçti" dönemindeki Amerikan değerlerine gönderme yaptığını düşünüyoruz; fakat yine de, neyi kastettiğinden pek de emin değiliz.

Parasite, İngilizce olmadığı halde En İyi Film dalında Oscar ödülü kazanan ilk yapım. Üstelik Metacritic otoritelerinden 96/100, Rotten Tomaetos uzmanlarından 99/100 puanı almayı başardı. Eserin yapımcıları, 11 milyon dolarlıklık bütçelerine rağmen, 200 milyon dolardan fazla gişe gelirini ceplerine koydular.

Aslında Oscar Ödülleri için, "Donald Trump'ın Kum Torbaları" ibaresini kullanabiliriz. Geçtiğimiz yılda, ünlü yönetmen Spike Lee'ye verilen ödülü eleştirmişti. Spike Lee'de Trump'ı "Irkçı Başkan" olarak nitelendirmişti. ABD Başkanı, 2018'deki organizasyonla da alay etmişti.   

 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Friends dizisi geri mi dönüyor? Fenomen dizi için güzel haber geldi
Netflix Duyurdu: The Witcher İkinci Sezonu Geliyor
CoronaVirüs Çin'de otomobil satışlarını da vurdu
Bakanlıktan Atakan Kayalar uyarısı
Günün En çok Okunanları
Yeni iddia! Corona Virüs aşısı bulundu mu?
Hayatta bir kez olur! Ciara fırtınasının gözünü yakaladı!
Katlanabilen Telefonları Unutun. Apple Tamamen Cam iPhone Yapacak!
Sony Xperia 1 II ve Xperia 10 II Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Samsung Tesislerinde Corona Virüsü Şoku!

 

 