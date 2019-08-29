Drone Sahiplerine Silah Uyarısı Geldi!
Drone'lara silahların eklendiği ve silaha dönüştürüldüğü videoların artması, yeni uyarıları da beraberinde getirdi!
- Levent Öztürk
Gökyüzünden etkileyici videolar çekmek için bir drone satın aldığınız zaman, bazı kurallara uymayı da kabul etmiş oluyorsunuz. Şimdi de FAA (Federal Havacılık Yönetimi - ABD), bu kuralların içerisine, drone'unuza silah veya havai fişek eklememe şartını dahil etti.
ABD ajansının bu yeni kuralı, insanların pek çok farklı ve tehlikeli cihaz ile donattıkları drone'larının videolarını yayınlamaya başlamaları sonrasında aldığını söylüyor. Kurallara uymayan kişiler için 25.000 dolara kadar çıkabilen cezalar kesilecek.
FAA tarafından yayımlanan bildirimde bu tehlikeli silahlar için pek çok örnek veriliyor ve bunların drone'lara eklenmesinin "hem insanlara hem de banka hesabınıza ciddi zarar verebileceği" belirtiliyor. "Tehlikeli silah" teriminin kapsamı içerisinde ise havai fişeklerin ve silahların kullanımı yer alırken, alev püskürtücüler gibi daha detaylı silahlar da var.
Bu kurallar ABD için geçerli olsa da, ülkemizde de benzer kurallar söz konusu. Türkiye'deki drone ve insansız hava araçları kanunlarını görmek için bu siteyi ziyaret edebilirsiniz...
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