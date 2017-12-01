Drone'lar, Sivrisinek Avlayacak!
Çoğu zaman tartışma konusu olan drone'lar, bu kez insanlığın yararı için devreye giriyor...
Tanzanya'da sıtmaya karşı mücadele iyiye gitse de, halen yapılması gereken şeyler var. İlk olarak, anti-larva spreyleri hem pahalı hem de çok zaman alıyorlar, her zaman tüm bir bölgeyi ilaçlamak mümkün olmuyor.
Neyse ki, teknoloji bu sivrisinek mücadelesini daha pratik hale getirecek gibi görünüyor. Galler'in Aberystwyth Üniversitesi ve Tanzanya'nın Zanzibar Sıtmayı Ortadan Kaldırma Programı, sıtma taşıyan sivrisineklerin yetiştiği sıtma kaynağı bölgeleri incelemek için drone'ları kullanan bir girişim için birlikte çalışıyorlar.
Bir drone, büyük bir pirinç tarlasını 20 dakikada dolaşabiliyor ve veri kısa bir sürede işlenebiliyor. Saatler içinde sorunlu bölgeleri keşfedip ilaçlamak mümkün oluyor. Ayrıca bu teknolojiyi daha da geliştirme planları var. Sonraki adım, ilaçlama takımlarını yönlendirmek ve süreçlerini not etmek için drone görsellerini akıllı telefonlara getirmek.
Drone yardımlı ilaçlamanın yayılması biraz zaman alabilir. Drone'ların vahşi hayatın doğal dengesini bozması ve gizlilikle ilgili endişeler var. İşin başındakiler, bölgenin insanlarını drone'lara alıştırarak daha rahat ettirmeyi umuyor. Yeterince dikkatli olunursa da vahşi hayatın dengesi ile ilgili bir sorun olmayacaktır.
H. Hüseyin Öztürk
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