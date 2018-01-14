Dropbox'un Değeri 10 Milyar Dolara Ulaştı

Dropbox ilk halka arz için başvurdu ve firma için 10 milyar dolar değer biçildi.

Dropbox'un Değeri 10 Milyar Dolara Ulaştı

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