DSLR vs. Akıllı Telefon Kameraları

Fotoğraf çekmek için bir DSLR'ı mı tercih etmelisiniz? Yoksa akıllı telefonunuz size yeter mi? Bu yazımız, cevabı bulmanızı kolaylaştıracak...

DSLR vs. Akıllı Telefon Kameraları

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Telefonlarda manual pozlama olmadıkça kıyas yapılamaz bi kaç telefonda var ama basitçe

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