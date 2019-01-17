DuckDuckGo Apple Maps kullanmaya başladı
DuckDuckGo konum içerikli aramalar için Apple Maps'i kullanmaya başladı!
- Levent Öztürk
DuckDuckGo, kendisini mahremiyete öncelik veren bir arama motoru olarak tanıtmış ve kullanıcılarını asla takip etmeme sözü vermişti. Arama motoru bu sözünü tutmak için, konum tabanlı aramalar veya adres aramaları için Apple Maps ile ortaklık kurdu.
Arama motoru daha önce OpenStreetMap adlı bir açık kaynaklı haritalama hizmetinin verilerini ve MapBox bilgisini kullanıyordu. Ancak bu birleşim, Google ve benzerleri tarafından sunulanlar ile rekabet edemeyecek kadar sınırlı bilgi sunuyordu.
DuckDuckGo artık Apple'ın MapKit JS ağını sistemine bağlamış durumda ve hem mobil hem de masaüstü platformlarında kullanılabiliyor.
DuckDuckGo'nun poliçeleri, Apple'ın mahremiyet üzerine tutumu ile örtüşmekte ve bu ortaklık, Google ile rekabet edebilmesi için ihtiyacı olan avantajı sağlayabilir.
DuckDuckGo, IP adresleri gibi tanımlanabilir bilgileri Apple'a göndermeyeceğinin ve tüm arama bilgisinin kullanıcı tarafından kapatılması ile silineceğinin sözünü veriyor.
Ayrıca bu birleşim, DuckDuckGo'yu Apple Maps'in en büyük kullanıcısı haline getirmiş durumda.
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