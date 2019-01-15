Dumanla çalışmayan yangın alarmı
CES'de dumanla çalışmayan bir yangın alarmı tanıtıldı...
- Levent Öztürk
Evinizde bir duman detektörü olabilir ve hatta "akıllı" olabilir ama bu cihazların, CES 2019'da gösterilen Safer Alarms sistemi gibi yangını algılayabildikleri söylenemez.
Firmanın CEO'sunun belirttiğine göre duman ve yangın algılayıcıları arasında büyük bir fark bulunuyor.
Safer Alarm kurucusu ve CEO'su Marc Toland'ın söylediğine göre algılayıcılar 60 yıldır ateşin yan ürünü olan duman üzerine kurululardı ve çoğu zaman duman, yangının daha ölümcül olan parçası.
Firma ile aynı adı taşıyan Safer Alarms ürünü Ocak ayının sonuna doğru satışa sunulacak. Cihaz, bir ısı algılayıcısı ve bir yardımcı alarmdan oluşuyor. Cihaz, ısı algılayıcısının evdeki yangın riski en yüksek noktalara yerleştirilmesi ile çalışıyor. Sıcaklık belirli "tehlike sınırına" ulaştıkları zaman (66C) algılayıcı, güvenli bir noktada bulunan alarma kablosuz bir sinyal gönderiyor. Safer Alarms'ı ilgi çekici yapan da patent bekleyen bu teknoloji.
Bu sistemin duman alarmlarına göre en büyük avantajı ise, daha önce de belirtildiği gibi yangınların en tehlikeli yanının duman olması. İnsanların yangın alanından kaçmalarını engelleyen en büyük etken duman zehirlenmesi. Ayrıca duman algılayıcılarının, çabuk ısınmaları ve erimeleri sebebiyle potansiyel yangın kaynaklarının yakınına yerleştirilmemeleri gerekiyor ve bu da tepki süresini ciddi oranda düşürüyor. Bunun yanı sıra Toland'ın belirttiği üzere, elektrik hatlarından çıkan yangınların dumanı duvar içerisinde kaybolarak alevlerin tamamen yayılmasına kadar ortaya çıkmayabiliyorlar.
Bu sistemin bir diğer avantajı ise şehirlerdeki yanlış alarmların azalması olacak. Toland'ın söylediğine göre insanların %80'i, tostlarını yaktıkları zaman pilleri alarmdan çıkartarak bir kenara kaldırıyor ve geri takmıyorlar. Ayrıca bu yeni sistem ile sigara ve benzeri dumanlı ürünleri ev içerisinde sorunsuz bir şekilde kullanmak da mümkün olacak.
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