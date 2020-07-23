Dünya bu keşfi konuşuyor! Bilim insanları yaşlanmayı geciktirmeyi keşfetti!

Bilim insanları yaşlanmayı geciktirmeyi sağlayacak yeni bir yaşlanma sürecini keşfetti. Uzun bir araştırma süreciyle insanda uygulanabilirliği incelenecek.

Bilim insanları yaşlanmayı geciktirmeyi keşfetti!

Yaşlanmamak insanlık tarihi boyunca en fazla istenen özelliklerden biri. Pek çok araştırma yapıldı ancak henüz yaşlanmanın önüne geçilebilecek bir yol bulunamadı. Peki yaşlanmayı geciktirmek mümkün müdür? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu.

Yeni Bir Yaşlanma Türü Bulundu

Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları yaptıkları araştırma sonucu, yaşlanma sürecinin ertelenmesini ya da yavaşlatılabilmesini mümkün kılan bulgular elde etti. Maya hücreleri üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, bilinen iki yaşlanma türüne ek olarak üçüncü bir yaşlanma türü keşfedildi.

Maya hücreleri bilinen iki ayrı süreçte yaşlanıyor. Biri çekirdekçik (nükleolus) ayrışmasının gerçekleştiği ribozoman DNA süreci, diğeri mitokondrinin daha fazla etkilendiği ve heme moleküllerinin biriktiği ve transkripsiyon geçirdiği süreç.

Ancak çalışmada üçüncü bir yaşlanma türü de görüldü. Ribozomal DNA sürecine etkide bulunan lizin dehidroliz Sir2'nin aşırı ekspresyonu, ortalama yaşam süresine etki eden üçüncü bir yaşlanma süreci ortaya çıkarıyor.

Bu yeni yaşlanma süreci tüm hücrelere uygulanabilirse, yaşlanma sürecini erteleme ve ortalama yaşam süresini uzatma gerçekleştirilebilir.

İnsanlarda Yaşlanma Geciktirilebilir mi?

Peki bu insanlarda uygulanabilir mi? İnsanlarda yaşlanmayı geciktirmeyi mümkün kılmak için uzun bir araştırma süreci gerekiyor.

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