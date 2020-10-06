Mars Dünya'ya en yakın konuma geliyor! 15 yıl boyunca yaklaşmayacak

Mars Dünya'ya en yakın konuma bugün geliyor. 15 yılda bir gerçekleşen olay teleskopsuz da Mars'ın Dünya'dan görülebilmesine olanak sağlayacak. İşte detaylar...