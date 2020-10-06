Mars Dünya'ya en yakın konuma geliyor! 15 yıl boyunca yaklaşmayacak

Mars çok yakında Dünya'ya çok daha yakın konuma gelecek. Bundan sonraki 15 yıl içinde bize en yakın konuma gelecek olan Mars, Dünya'ya 62.1 milyon kilometre uzaklıkta olacak.
Popular Science Türkiye'de yer alan habere göre, bu kadar yakınımıza gelecek olan Mars parlak büyük halde olacağından gece saatlerinde teleskopla ya da teleskopsuz bir şekilde kolayca görülebilecek. Peki Mars ne zaman Dünya'ya bu kadar yaklaşacak?
Mars Ne Zaman Dünya'ya Yakınlaşacak?
Mars bugün (6 Ekim 2020) Dünya'ya en yakın konumuna gelecek. 15 yıl boyunca bu kadar yakın olmayacak.
Öte yandan Mars çok az yıldızın olduğu bir bölgede yer alacağından, ufka yakın bir yerde Jüpiter ve Satürn'ü de görebilirsiniz.
NASA'nın açıklamasına göre, Mars gezegeni Ekim ayı boyunca her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak. Kızıl gezegenin Dünya'ya en yakın yaklaşımı, 6 Ekim'de gerçekleşecek.
Kızıl gezegen, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek.
Karşı Konum Dizilimi
Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz gibi Mars ve Dünya, hafif elips biçimindeki yörüngeler üzerinde dönüyor. Bu nedenle zaman zaman birbirlerine çok yaklaşıyorlar.
Mümkün olan en yakın karşılaşma, Dünya'nın Güneş'ten en uzakta durduğu zaman (afel) ve Mars'ın ise Güneş'e en yakın olduğu zaman (perihelyon) gerçekleşiyor. Bu noktada ikili, birbirlerinden en az 54.6 milyon kilometre uzakta oluyor. Bu dizilime karşı konum adı veriliyor ve yaklaşık iki yılda bir gerçekleşiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın