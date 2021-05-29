Dünya'da Her Gün Kaç Yeni PC Satıldığını Biliyor musunuz?

Küresel çip kıtlığının sonu gelecek gibi görünmemesine rağmen, IDC'den gelen yeni veriler şu anda her gün neredeyse bir milyon bilgisayarın satıldığını ortaya koydu. Pazar araştırma şirketi Worldwide Quarterly Computing Device Tracker, 357 milyon birimin biraz üzerinde sevkiyatla bu yıl bilgisayar sevkiyatlarının yüzde 18,1 oranında artmasının beklendiğini tahmin ediyor. IDC'nin tahminlerine göre önümüzdeki yıl PC satışları düşecek ama toplanda beş yıllık büyüme yüzde üç ile devam ediyor.
IDC'nin Dünya Çapında Mobil Aygıt İzleyicilerinden Program Başkan Yardımcısı Ryan Reith, bir basın bülteninde PC parçaları eksikliğinin küresel PC tedarik zincirini nasıl etkilediğine dair daha fazla bilgi verdi: "Devam eden yarı iletken kıtlığı ve bunun PC'ler üzerindeki etkisi hakkında çok sayıda soru almaya devam ediyoruz, ancak PC tedarik zincirinin altında pek çok şey oluyor. Yarı iletken pazarının sıkışmış olduğu zaten belli bir gerçek. Ancak genel PC pazarında dinamikleri etkileyen başka faktörler de bulunuyor. 2020'den önce, piyasada CPU sıkıntısı ve daha az ölçüde bellek ve panel tedariki problemi yaşanıyordu. Artık odak noktası, dizüstü bilgisayar paneli sürücüleri, ses yongaları, sensörler ve güç yönetimi çipleri. Sonuçta problemin kaynağı ne olursa olsun bir sistemin inşa edilip satılması için hepsinin bir arada bulunması gerekiyor. Bir noktada çıkan sıkıntı tüm pazarı etkiliyor."
IDC'nin Worldwide Mobile Device Trackers araştırma müdürü Jitesh Urbani ise, bileşen sıkıntısının önümüzdeki yıl da devam edeceği için alıcıların iş dizüstü bilgisayarları yerine masaüstü ve hatta iş istasyonlarına razı olacağına inandığını açıkladı. Ancak bir taraftan da PC oyunlarında yaşanan büyüme, masaüstü PC'lerin satışının artmasına neden olabilecek. Kısacası, masaüstü PC'ler hala ölmüyor, ancak kaynak sıkıntısı kendini belli ediyor.
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