Dünya ne zaman 'tamamen' normale döner? Bill Gates'in tahmini

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Sky News'e verdiği demeçte dünyanın 2022 yılı sonunda "tamamen normale döneceği" konusunda umutlu olduğunu söyledi. Gates, bu konuda koronavirüs aşılarının bulunmuş olmasına güveniyor.

Dünya ne zaman normale döner? Gates'in tahmini

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