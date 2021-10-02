Dünya Nüfusunun Ne Kadarı Mobil İnternet Kullanıyor?

GSMA, dünya nüfusunun yarısından fazlasının şu anda mobil internet kullandığını söylüyor. Bu, 2014 yılında 3'te 1'lik orana tekabül ediyordu.
Endüstri kuruluşunun İnternet Bağlantısı Durum Raporu'na göre, dünya genelinde hücresel kapsama alanının genişlemesi, 6 yıl kadar önce yüzde 24 olurken, günümüzde insanların yalnızca yüzde 6'sı herhangi bir mobil ağa erişemiyor. Peki, kapsama alanı bu denli genişlemişken, mobil internet kullanımının bu denli düşük olması neden kaynaklanıyor?
Kapsamda büyük artış yaşanmasına karşın, mobil internet kullanımı pek çok ülke ve bölgede halen lüks. Rapor, bu sonucu özellikle COVID-19 ile dünyanın belirli bölgelerinde hem akıllı telefonların hem de mobil veri paketlerinin fiyatlarının artmasına da bağlıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın