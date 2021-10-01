Apple, Bugüne kadar Hiç İzin Vermediği Yorumlara Artık İzin Veriyor!

Apple sonunda kullanıcıların Apple tarafından üretilen uygulamaları App Store üzerinde değerlendirmelerine ve yorumlamalarına izin vermeye başladı...

Artık Apple Uygulamalarına Yorum Yapabilirsiniz!

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