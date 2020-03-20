Dünya Sağlık Örgütü'nden, Coronavirüs'e Karşı WhatsApp Botu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona Virüsü (COVID-19) salgınıyla ilgili bilgi veren bir WhatsApp botu oluşturdu. Peki, WhatsApp'taki WHO botuna nasıl ulaşacaksınız? İşte bunun çok kolay yolları.