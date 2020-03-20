Dünya Sağlık Örgütü'nden, Coronavirüs'e Karşı WhatsApp Botu

Şu sıralar önünüze çıkan her haber, Covid-19 ile ilgili. Hastalıkla ve sebep olan virüsle ilgili bazı bilgiler yanlış olabildiğinden, kafanızın karışması da muhtemel. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bilgi kalabalığından kurtulmanız için bir WhatsApp botu oluşturuldu.
Otomatik olarak metin mesajları yollayan bot, İngilizce konuşuyor ve salgın ile ilgili en son rakamları, kendinizi korumaya yönelik tavsiyeleri, hastalıkla ilgili "şehir efsanelerini", haberleri, sıkça sorulanlara cevapları ve duyuruları size gönderiyor. Bilgi almak için menü numaralarına dokunmanız yeterli. Bilgiler resmi ve tek bir kaynaktan geldiğinden, gereksiz ve yanlış bilgilere maruz kalmıyorsunuz.
WhatsApp botuna ulaşmak için bu bağlantıya tıklamanız ve "join" yazıp göndermeniz gerekiyor. Alternatif olarak +41 79 893 18 92 numarasını telefon rehberine ekleyebileceğiniz, ardından bu numaraya WhatsApp üzerinden "join" yazıp gönderebileceğiniz belirtiliyor.
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