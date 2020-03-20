Google, Yeni Uygulaması Camera Go'yu Duyurdu

Google, düşük özelliklere sahip telefonlara yönelik Camera Go uygulamasını duyurdu. Yeni uygulama, Google'ın sözcükleriyle "hız veya depolamayı düşünmeden güzel fotoğraflar çekmenize" yardımcı olacak.
Camera Go temel yeteneklere sahip olsa da, portre modu gibi sevilen işlevlerden yoksun değil. Yeni uygulama ilk olarak Nokia 1.3'te kullanılabilir olacak, diğer Android Go Edition kullanan cihazlar yakın gelecekte uygulamayı indirebilecekler. Firma, diğer Android kullanıcılarının Camera Go'yu Play Store'dan indirip indiremeyeceği hakkında bir açıklama yapmadı.
Camera Go, depolama alanı kısıtlı cihazlarda boş alanı takip ederek alan açmanıza yardımcı oluyor. Böylece fotoğraf çekmek istediğinizde boş alan sorunuyla karşılaşmıyorsunuz. Uygulamanın ekran görüntüleri, portre, fotoğraf ve video modları arasında kaydırarak geçiş yapabileceğinizi gösteriyor. Çektiğiniz fotoğraflara uygulama içerisinden bakabiliyor, otomatik geliştirme, düzenleme ve silme işlevlerini kullanabiliyorsunuz.
Bugün 180'in üzerinde ülkede 100 milyondan fazla Android Go Edition cihazı aktif olarak kullanılıyor. Google, Android Go Edition ile dünyanın akıllı telefon kullanmayan yüzde 55'lik nüfusuna ulaşmak istiyor.
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