Google, Yeni Uygulaması Camera Go'yu Duyurdu

Depolama alanını verimli olarak kullanan Camera Go uygulaması, Google tarafından resmi olarak duyuruldu

Google, Camera Go'yu Duyurdu

Google, düşük özelliklere sahip telefonlara yönelik Camera Go uygulamasını duyurdu. Yeni uygulama, Google'ın sözcükleriyle "hız veya depolamayı düşünmeden güzel fotoğraflar çekmenize" yardımcı olacak.

Introducing Camera Go on Android (Go edition)Introducing Camera Go on Android (Go edition)
Android (Go edition) is bringing the power of mobile to 100 million+ active users around the world. To celebrate, we’re launching Camera Go - it’s integrated directly with the camera and lets you take Portrait Mode photos. Hear more from Android Lead Product Manager Arpit Midha on how it works. Discover more about Android by following us on: Instagram: Twitter: Facebook:

Camera Go temel yeteneklere sahip olsa da, portre modu gibi sevilen işlevlerden yoksun değil. Yeni uygulama ilk olarak Nokia 1.3'te kullanılabilir olacak, diğer Android Go Edition kullanan cihazlar yakın gelecekte uygulamayı indirebilecekler. Firma, diğer Android kullanıcılarının Camera Go'yu Play Store'dan indirip indiremeyeceği hakkında bir açıklama yapmadı.

Camera Go, depolama alanı kısıtlı cihazlarda boş alanı takip ederek alan açmanıza yardımcı oluyor. Böylece fotoğraf çekmek istediğinizde boş alan sorunuyla karşılaşmıyorsunuz. Uygulamanın ekran görüntüleri, portre, fotoğraf ve video modları arasında kaydırarak geçiş yapabileceğinizi gösteriyor. Çektiğiniz fotoğraflara uygulama içerisinden bakabiliyor, otomatik geliştirme, düzenleme ve silme işlevlerini kullanabiliyorsunuz.

Bugün 180'in üzerinde ülkede 100 milyondan fazla Android Go Edition cihazı aktif olarak kullanılıyor. Google, Android Go Edition ile dünyanın akıllı telefon kullanmayan yüzde 55'lik nüfusuna ulaşmak istiyor.

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