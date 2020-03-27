Dünyaca ünlü yıldız Mark Blum, Koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti

Madonna ile aynı film Desperately Seeking Susan ve son zamanların popüler dizisi You'da yer alan Mark Blum, Koronavirüs yüzünden öldü. Rol arkadaşı Mark Blum'u kaybeden Madonna, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Koronavirüs'ün ne denli tehlikeli olduğunu anlattı