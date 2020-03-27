Dünyaca ünlü yıldız Mark Blum, Koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti

Madonna ile aynı film Desperately Seeking Susan ve son zamanların popüler dizisi You'da yer alan Mark Blum, Koronavirüs yüzünden öldü. Rol arkadaşı Mark Blum'u kaybeden Madonna, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Koronavirüs'ün ne denli tehlikeli olduğunu anlattı

Dünyaca ünlü yıldız Mark Blum, Koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti

Desperately Seeking Susan ve You'nun yıldızı Mark Blum, 69 yaşında Koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Rol arkadaşı dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, eski rol arkadaşının ölümü üzerine hastalığın hakkında uyarılarda bulundu.

Mark Blum'un ölümü sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. New Jersey doğumlu aktörün bu hafta öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Broadway'de 40 yıllık müzikal kariyeri olan Mark Blum'un 80 fazla filmde oynadığı biliniyor. Madonna'nın başrolünde yer aldığı, 1985 yapımı romantik komedi film Desperately Seeking Susan'da performans göstermişti.

Madonna, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile Mark Blum'un ölümü hakkında üzüntüsünü dile getirdi ve Koronavirüs'ün ne denli tehlikeli olduğuna dikkat çekti: "Dostum ve aktör arkadaşım Mark Blum'un Koronavirüs'e yenik düştüğünü bildirmek istiyorum. Bu büyük bir trajedi ve kalbim ailesi ve sevdikleriyle beraber. Onu 1985 yılında Desperately Seeking Susan filminde beraber çalıştığımızda çok sıcak, profesyonel ve sevgi dolu olarak hatırlıyorum.Bu, bu virüsün bir şaka olmadığının hatırlatması ve bu virüsün ciddiye alınması gerektiğini ve bizi hiç etkilemeyecek gibi davranmamamız gerektiğini anlatıyor. Şükretmeliyiz, umutlu olmalıyız, birbirimize yardımcı olmalıyız ve karantina kurallarına uymalıyız."

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