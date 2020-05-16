Dünyadaki tüm mavi gözlülerin bir atası var! İlk mavi gözlü kişi kimdi?

Bilim insanları dünyadaki ilk mavi gözlü kişinin Karadeniz'den olduğunu söylüyor. Herkes kahverengi gözlüyken bir kişide mavi göz nasıl oluştu? Dünyadaki tüm mavi gözlü insanların atası olan ilk mavi gözlü insan kimdi?