Microsoft, Windows 11 Sürprizinden Sonra, Şimdi de Emojilere El Attı!

Microsoft'un tasarım ekibinden Sanat Direktörü ve Emojiolog Claire Anderson, şirketin Windows ve çeşitli Microsoft hizmetleri için 1.800'den fazla olduğunu söylediği emojilerin görünümünü yenilemek için yaptığı çalışmalar hakkında konuştu. Medium'da bir yazı kaleme alan Anderson, ekibin 3D tasarımlar ve animasyonlar için isteğe bağlı olarak "doğal olarak akıcı" bir şey yaratmak adına bu emojileri "önemli ölçüde yenilemek" için çalıştığını ve 2D'den uzaklaştığını söyledi.
Yazı oldukça uzun ve ve emoji kullanırken profesyonellik tartışmasına ve bu karakterlerin işyerinde iletişimi nasıl geliştirdiğine değiniyor. Ayrıca, "yeniliği teşvik eden" ifade kullanmanın ve yaratıcılığı kullanmanın faydalarına işaret eden araştırma makalelerine de atıfta bulunuyor. Yazıda salgının etkisinden ve bunun sonucunda hibrit çalışmanın benimsenmesinden de bahsediliyor.
Firma, yeni emojilerin "parlak, doygun renkler ve cesur formlar" içerdiğini ve tasarımların firmanın geçtiğimiz yıl bahsettiği bağlantılı simge sistemine bağlı olduğunu söylüyor. Eklenen ilginç bir şey de firmanın sosyal medya platformlarında göstermeye başladığı, yeni Clippy emojisiydi. Bu büyük bir sürpriz sayılmaz; zira Clippy'nin geri döneceği bir süredir biliniyordu. Firmanın üzerinde çalıştığı ve geri bildirim istediği bir dizi başka tasarım örneği de bulunuyor. Yeni uzaktan çalışma paradigmasından ilham alan beş yeni emoji de kendilerini göstermekte.
Bu yeni emoji karakterleri artık Flipgrid'de yayında ve Windows ve Teams'e gelmek için gün sayıyorlar. Emojiler, gelecek yıl boyunca Outlook, Yammer ve diğer Microsoft 365 uygulama paketlerinde de kullanıma sunulacak. Son olarak firma, "akıcı estetiğini" sadece emojilerle değil, aynı zamanda temalar, arka planlar, illüstrasyonlar ve daha fazlasıyla üretkenlik setine de getireceğini ekliyor.
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